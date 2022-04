Policia - Operaçao na Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio, com 8 mortos nao consegue cumprir mandados de prisao. A operaçao foi em conjunto com a Policia Rodoviaria Federal (PRF). A PM buscava lideranças do trafico do Jacarezinho que poderiam ter fugido para a Vila Cruzeiro. Ja a PRF buscava por integrantes de quadrilha de roubo de cargas. Segundo os porta-vozes das instituiçoes, os alvos coincidem. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

29/04/2022

Rio - Um levantamento desenvolvido pela Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Polícia Militar constatou um prejuízo de R$ 61 milhões ao tráfico desde o início das ações de retomada de território no Jacarezinho para a implantação do programa Cidade Integrada, em 19 de janeiro deste ano. O prejuízo à facção criminosa é resultado das apreensões de armas e, principalmente, de drogas nesses últimos três meses e do bloqueio de contas bancárias usadas para lavar dinheiro.

Além de contabilizar as ações desenvolvidas pelas forças de segurança, entre 19 de janeiro a 27 de abril deste ano, o trabalho da SSI vem identificando os líderes criminosos que atuam à distância, influenciando jovens envolvidos com atividades ilícitas nas comunidades locais. Segundo a pasta, criminosos presos durante o ano passado ganharam liberdade e voltaram a atuar sob o comando da facção.

"As informações contidas no trabalho da subsecretária de Inteligência demonstram o grau de complexidade enfrentado nossos policiais militares mobilizados para atuar diariamente nas comunidades do Complexo do Jacarezinho, enfrentando criminosos, mas garantindo com firmeza o direito de ir e vir dos cidadãos", afirma o comandante da PM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Prejuízo à facção criminosa

Desde o início do Cidade Integrada, policiais militares que atuam nas comunidades do Complexo do Jacarezinho apreenderam mais de 1,3 tonelada de drogas (maconha, cocaína e crack), além 6,4 mil litros de loló e 109 comprimidos de ecstasy, resultando em um prejuízo de R$ 21,2 milhões. Nesse mesmo período, foram efetuadas 127 prisões e 16 apreensões de armas de fogo.

Além do prejuízo causado pela apreensão das drogas, houve o bloqueio de R$ 40 milhões em contas bancárias sob controle dos líderes da facção. Antes do bloqueio, a cúpula dos bandidos, mesmo à distância, coordenava atividades comerciais no interior das comunidades e investia em outros empreendimentos econômicos de fachada para lavar o dinheiro conquistado por atividades ilícitas.

Criminosos reincidentes

Um estudo realizado pela SSI fez um recordo para analisar as 246 prisões do ano passado por policiais da UPP do Jacarezinho. Dentre estas prisões, 55% dos presos já possuíam registro por praticar crimes. A análise mostrou que 136 deles tinham mais de duas anotações, alguns deles com dez e até 14 anotações anteriores. Na última consulta feita dos presos pela UPP do Jacarezinho, 57% já estavam em liberdade.

Durante o ano passado, 37.051 pessoas foram conduzidas a delegacias no estado, sendo 33.052 prisões de adultos e 3.999 apreensões de adolescentes envolvidos em atividade criminosa. Do total de prisões de adultos, 2.757 ocorreram em cumprimento de mandados de prisão.

Mobilização permanente

Os reflexos dessas ações permanentes têm beneficiado moradores das comunidades dos bairros vizinhos da Zona Norte carioca, com reduções expressivas da incidência criminal em toda a região, tanto de crimes contra a vida como crimes contra o patrimônio.

De acordo com o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, a Polícia Militar e as demais forças de segurança do estado assumiram o compromisso de retomar o território naquelas comunidades para que as demais secretarias estaduais possam atuar na construção do programa Cidade Integrada

A ocupação territorial feita pela Polícia Militar garante as ações previstas pelo programa do governo estadual Cidade Integrada, cujo objetivo é resgatar a cidadania dos moradores locais, por serviços sociais, de educação e de saúde, assim como intervenções de obras públicas nas áreas de saneamento, habitação, construção e reformas de equipamentos urbanos.