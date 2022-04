Mapa de Risco da Covid-19: estado do Rio de Janeiro segue pelo segundo mês consecutivo em bandeira verde - Divulgação/ SES

Publicado 29/04/2022 20:18

Rio - A 79ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra que o estado do Rio segue pelo segundo mês consecutivo em bandeira verde, de risco muito baixo para Covid-19. A análise faz a comparação da décima sexta semana epidemiológica (SE16) deste ano, de 17 a 23 de abril, com a décima quarta semana (SE 14), de 3 a 9 de abril.



O mapa desta semana mostra a Baía de Ilha Grande, Baixada Litorânea, Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste e Norte em bandeira verde (risco muito baixo). As regiões do Médio Paraíba, Centro Sul e Serrana permaneceram com bandeira amarela (risco baixo).