Material apreendido pelos agentes nesta manhã no Sul FluminenseGoverno do Estado / Divulgação

Publicado 29/04/2022 21:56 | Atualizado 29/04/2022 21:58

Rio - Agentes da Força Especial de Controle de Divisas - Operação Foco, ligada à Secretaria de Estado da Casa Civil, com apoio da Secretaria de Estado de Fazenda, apreenderam cerca de três toneladas de mercadorias sem nota fiscal no município de Comendador Levy Gasparian, no Sul Fluminense, na manhã desta sexta-feira (29). Os produtos pirateados foram avaliados em cerca de R$ 2 milhões de reais.

De acordo com policiais, a mercadoria estava em uma carreta que seguia da cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais, para o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Entre os produtos pirateados estavam cerca de quatro mil tênis. Os motoristas dos caminhões foram autuados e os veículos e as mercadorias encaminhados para a Cidade da Polícia.

"A carreta deu entrada em nosso posto e apresentou uma documentação regular. Mas os agentes desconfiaram e durante a vistoria encontraram os produtos irregulares, sem nota fiscal, no fundo do veículo. Além da grande apreensão de hoje, realizamos um trabalho constante de monitoramento e coleta de informações das polícias para coibir esse tipo de crime fiscal", disse o subsecretário especial de Controle de Divisas, Coronel Eduardo Castelano.

A Operação Foco atua para coibir a evasão de ativos, fiscalizar as divisas do Estado do Rio e reprimir o crime e a entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados em território fluminense. O programa é realizado de maneira volante em vários pontos de entrada do estado, e também mantém, em conjunto com a Secretaria de Fazenda, a fiscalização nos cinco postos fixos de Itatiaia, Comendador Levy Gasparian, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis e Itaperuna.