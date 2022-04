Publicado 30/04/2022 00:00

Um choque de ordem foi visto ontem nas regiões do Catete, Largo do Machado e Flamengo. Policiamento reforçado e acolhimento aos moradores em situação de rua foram feitos nas regiões. É esse o Rio que queremos. Que se mantenha e seja ampliado.



A ausência do presidente da escola de samba Em Cima da Hora, Flávio Azevedo, no depoimento na delegacia é um descaso completo com a dor da família da menina Raquel. A tragédia poderia ser evitada com o mínimo respeito aos protocolos de segurança impostos. A Justiça precisa ser feita.