Comunidade fica próxima ao Sambódromo, que terá o desfile das campeãs neste sábado (30)Divulgação / Arquivo

Publicado 30/04/2022 08:52 | Atualizado 30/04/2022 09:23

Rio - Policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar fazem, desde o início da manhã deste sábado, uma operação no Morro da Coroa, no Catumbi, Região Central do Rio. Até o momento, não há informação sobre feridos ou confrontos.



A comunidade fica próxima à Marquês de Sapucaí, que recebe na noite deste sábado o desfile das campeãs do Carnaval 2022 . Toda a cidade conta com esquema especial de transportes, trânsito e segurança até esta madrugada.