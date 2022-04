Rio,27/04/2022-GAMBOA, Cidade do Samba,barracao da Vila Isabel, ajuste nos carros que voltam pra avenida no desfile das campeas. Na foto, carro sendo ajustado .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 27/04/2022 19:10 | Atualizado 27/04/2022 19:41

O diretor de carnaval da Grande Rio, Thiago Monteiro, escola campeã do Carnaval de 2022, contou que os carros alegóricos não precisarão passar por grandes reparos pois não tiveram danos significativos na avenida. Rio - Após a apuração das notas dos desfiles do Grupo Especial, que ocorreram nesta terça-feira (26), agora as seis primeiras colocadas precisam se preparar para o desfile das Campeãs, neste sábado (30). Grande Rio, Beija-Flor, Viradouro, Vila Isabel, Portela e Salgueiro vão voltar a Sapucaí a partir das 22h. As agremiações recebem uma subvenção especial para que ajustes sejam feitos em alegorias, adereços e fantasias que compõem o desfile.O diretor de carnaval da Grande Rio, Thiago Monteiro, escola campeã do Carnaval de 2022, contou que os carros alegóricos não precisarão passar por grandes reparos pois não tiveram danos significativos na avenida.

"Vamos reparar coisas normais, adereços, iluminação. Coisas comuns que numa volta de desfile normalmente se quebram mesmo. Não tivemos nenhuma escultura quebrada", contou.

O soldador Pedro Vitor está atuando na tricolor de Caxias pela primeira vez e, no barracão da escola, faz os últimos ajustes nos carros que vão voltar a desfilar na Marquês de Sapucaí.

"Todos os reparos já foram feitos e está tudo pronto pra mais um belo desfile sábado, a escola nos dá todo suporte que é preciso pra trabalhar. Pra mim é um prazer estar trabalhando na escola logo no ano que veio o campeonato", contou.

O mesmo ocorre com a Viradouro, que ficou em terceiro lugar. Dudu Falcão, diretor de carnaval da agremiação, expôs que a escola só vai precisar realizar alguns consertos pequenos.

"Para o desfile das campeãs o de praxe é ajustar os danos que geralmente alegorias sofrem no transporte após desfile. Muitas vezes por questão de manobras na saída dos carros da área de dispersão, somos forçados a retirar esculturas ou ornamentos das alegorias com mais rapidez e menos cuidado. Porém tudo dentro do já planejado e ajustados em dois dias no barracão. Em relação as fantasias o componente leva a mesma para casa e no sábado está lá pronto para representar a escola".

A Portela, por sua vez, teve o terceiro carro bastante danificado durante sua entrada na avenida e precisou improvisar na passarela do samba após uma escultura desmontar no alto de um carro. Agora, a escola de Madureira precisará dar uma atenção maior ao carro alegórico. Júnior Scafura, integrante da comissão de carnaval da azul e branca, garante que a escola vai passar completa e sem mais problemas no novo desfile.

A vice-campeã do Carnaval, Beija-Flor, também teve problemas com um de seus carros alegóricos durante o desfile, mas, nesse caso, nada que comprometesse a estrutura da alegoria, e, com isso, vai corrigir somente o necessário para voltar a avenida na noite das campeãs.

A Vila Isabel foi outra agremiação que não sofreu com avarias na avenida e nem no trajeto de volta dos carros e só vai realizar o conserto de alguns adereços que acabaram sendo danificados no percurso.

O Salgueiro, que voltou as campeãs em sexto lugar, também não precisará se preocupar tanto para voltar a avenida neste sábado. Os carros alegóricos sofreram poucos impactos durante os trajetos que percorreu.

Venda de ingressos

A venda de ingressos para o desfile das Campeãs começou nesta segunda-feira (25), antes mesmo do público conhecer as escolas ganhadoras do Carnaval do Rio de 2022. Os preços variam de R$ 5 a R$ 300 e só podem ser pagos em dinheiro. Todos os setores ainda estão disponíveis.

Desta vez, as compras podem ser realizadas no stand da Liesa, no Sambódromo, atrás do setor 11, e por telefone. Os ingressos também serão vendidos no sábado (30), das 10h às 23h30.

Ainda há possibilidade de comprar ingressos pela internet, mas estes precisam ser trocados antecipadamente. Os pontos de trocas são a central da Liesa de atendimento e vendas, na Rua da Alfândega 25, lojas B/C - Centro, de segunda a sexta (29), das 10h às 16h; e no stand da Liesa, no sábado, no mesmo horário de vendas.

A venda de frisas será realizada somente na centra da Liesa de atendimento e pelo telefone (21) 3190-2100, para compradores de fora do Rio.

Confira os valores

Arquibancadas especiais:

Setor 2 a 5 - R$ 170 (inteira) e R$ 85 (meia)

Setor 6 - R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Setor 7 - R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)

Setor 8 - R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Setor 10 e 11 - R$ 170 (inteira) e R$ 85 (meia)

Arquibancadas populares:

Setor 12 e 13 - R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Cadeiras individuais:

Setor 2 - R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia)

Arquibancada turística:

Setor 9 - R$ 300 (inteira)