A Folia da Viradouro fez um belíssimo carnaval e foi a grande campeã. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

A Folia da Viradouro fez um belíssimo carnaval e foi a grande campeã.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 27/04/2022 15:15 | Atualizado 27/04/2022 15:18

Rio - Um dia após o título da Grande Rio, Milton Perácio, atual presidente e um dos fundadores da agremiação de Duque de Caxias, fala que não tem "nada a melhorar, apenas manter". A escola se sagrou campeã do Carnaval do Rio com apenas três décimos perdidos apenas em samba-enredo e ficou os mesmos três décimos acima da segunda colocada, a Beija Flor.



"Eu acho que melhorar é impossível, porque a Grande Rio foi um explendor (...) Não temos nada que melhorar, nós temos que manter o ritmo, apostar na comunidade porque foi ela que alavancou esse título. Falando como gestor, vejo que a comunidade tomou aquilo para sí e veio todo mundo com vontade. Você viu na avenida aquele dinamismo, uma evolução para frente, os carros estavam belíssimos e o samba chamou a atenção de todo Brasil. Exu abriu nossos caminhos e a Grande Rio não tem nada que melhorar, só manter o ritmo", avaliou o presidente.



Perácio também falou sobre a importância dos carnavalescos Leonardo Bora e Gabrial Haddad, que estavam na escola em 2020, quando a agremiação perdeu o título no quesito de desempate.



"Nós tivemos a felicidade de os carnavalescos desde o carnaval de 2020 estão com a gente. Já no último carnaval nós tivemos quase certeza que seríamos campeões e fomos em primeiro mas perdemos no quesito desempate. Nesse ano nós perdemos três décimos no quesito samba-enredo. Agora você vê, no samba enredo perdemos pontos. Nos outros quesitos nós só levamos dez graças a Deus. Então nós não temos nada que reclamar", comentou.



Segundo o presidente da agremiação de Duque de Caxias, a cidade da Baixada está em festa com a vitória da Grande Rio e que desde a fundação imaginava como seria a comemoração de um título na quadra da Rua Almirante Barroso.



"Eu me sinto realizado. Realizado pessoalmente e porque eu sei que a cidade de Duque de Caxias está em festa. A cidade está feliz. A Comunidade veio com força e pode dizer realmente que hoje tem uma grande escola, tem uma escola campeã. Quando da fundação lá atrás, eu e e Jayder nós já pensávamos e tínhamos a esperança de ter a quadra com a festa que tivemos ontem, com a festa que a cidade está tendo hoje", finalizou Perácio.