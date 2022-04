Presidente do Império Serrano, Sandro Avelar, quer manter Leandro Vieira na Serrinha - Beatriz Perez/ Agência O DIA

Publicado 26/04/2022 20:44 | Atualizado 26/04/2022 21:37

Rio - O presidente do Império Serrano, Sandro Avelar, afirmou que espera manter o carnavalesco Leandro Vieira e o mestre de bateria Vitinho. A escola foi campeã da Série Ouro do Carnaval e ascenderá ao Grupo Especial em 2023. Avelar se disse surpreso com o resultado do Carnaval e lembrou que o desfile de 2020 apresentou problemas, inclusive falta de fantasia para as baianas.

Questionado sobre o enredo do próximo ano, o mandatário reforçou que a única coisa que tem em mente é manter Leandro e Vitinho. "Independente de resultado, a única coisa que tenho em mente é manter o Mestre Vitinho e o Leandro Vieira como carnavalesco. Foram essas duas pessoas que elevaram o nível do Império Serrano, espero mantê-los para o próximo Carnaval", disse.

"Confesso que estou muito surpreso com o resultado do Carnaval do Império Serrano. Muitas premiações no pré-Carnaval. Acho que o Império correspondeu à expectativa. Apresentou um Carnaval digno, visto que em 2020, passamos por algumas alas sem fantasia, inclusive as Baianas. Acho que esse ano foi uma superação para toda a comunidade da Serrinha. Nós estamos muito felizes", afirmou ainda durante a apuração da Série Ouro nesta terça-feira (26).

Leandro Vieira também é carnavalesco da Mangueira, a verde e rosa ficou em sétimo lugar e não retorna para o Sábado das Campeãs.