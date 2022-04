Presidente da Beija-Flor, Almir Reis, comemora vice-campeonato - Beatriz Perez/ Agência O DIA

Presidente da Beija-Flor, Almir Reis, comemora vice-campeonatoBeatriz Perez/ Agência O DIA

Publicado 26/04/2022 20:27 | Atualizado 26/04/2022 20:28

Rio - A vice-campeã do Carnaval 2022, Beija-Flor, vai seguir com a mesma equipe para o Carnaval do ano que vem. "A família está sempre junta. Se for 11º lugar ou primeiro é a mesma coisa, todo mundo continua", garantiu. O presidente Almir Reis foi para Nilópolis comemorar o segundo lugar do Grupo Especial após a Apuração na Sapucaí. Ele fez mistério sobre o enredo do próximo ano.

"O resultado está dentro de uma lógica, foi apertado, mas nós temos noção de onde pudéssemos ter pecado. Imaginávamos que em alegoria e adereço a gente poderia ser pego e aconteceu, mas, faz parte, Carnaval é isso aí. É Carnaval de comparação. Quem errar mais, a tendência é perder", comentou.

Questionado sobre o enredo para 2023, Reis afirmou que está em estudo: "Em breve vocês vão saber".

Com o enredo "Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu", a Grande Rio conquista título inédito no Carnaval 2022. A escola foi a penúltima a passar pela Sapucaí, na madrugada de domingo (24), entregando um desfile impecável sobre o orixá Exu.



Após o campeonato, o presidente da escola, Jaider Soares, anunciou o enredo do próximo ano: o cantor Zeca Pagodinho, ilustre morador de Xerém, no município de Caxias.



A agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, acumulou 269.9 pontos pelo desfile que arrebatou os torcedores. Por quatro ocasiões diferentes, nos anos de 2006, 2007, 2010 e 2020, a tricolor foi vice-campeã do Carnaval carioca.



Seguida da Acadêmicos do Grande Rio, a Beija-Flor acumulou 269.6 e a Viradouro, 269.5. A Vila Isabel, com 269.3, ocupa o terceiro lugar da competição, enquanto a Portela, 269.2. A São Clemente foi a última colocada do grupo Especial e, por isso, foi rebaixada para a Série Ouro. Confira, no fim da matéria, todas as colocações das escolas de samba do Rio.



A ordem dos envelopes abertos foram, respectivamente, fantasia; harmonia; comissão de frente; samba-enredo; bateria; alegorias e adereços; enredo; mestre-sala e porta-bandeira e evolução. A evolução das escolas de samba durante os desfiles na Marquês de Sapucaí na sexta-feira (22) e sábado (23) foi o critério para definir a vencedora do Carnaval de 2022, em caso de empate, que só é considerado na primeira colocação, desde que haja a mesma sequência de subtotais.



Confira as colocações das escolas de samba:



1. Grande Rio - 269.9

2. Beija-Flor - 269.6

3. Viradouro - 269.5

4. Vila Isabel - 269.3

5. Portela - 269.2

6. Salgueiro - 268.3

7. Mangueira - 268.2

8. Mocidade - 268.2

9. Unidos da Tijuca - 267.9

10. Imperatriz - 266.9

11. Paraíso do Tuiuti - 266.4

12. São Clemente - 263.7