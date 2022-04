Enredo da escola foi sobre Exu - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/04/2022 20:39 | Atualizado 26/04/2022 22:01

Rio - Um dos carnavalescos da Grande Rio, Leonardo Bora, comemorou o primeiro título da escola, que aconteceu na tarde desta terça-feira (26) e falou em presente para Exu, tema do enredo da Grande Rio com "Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu", na Marquês de Sapucaí.

"Exu tem acompanhado a gente há muito tempo, então é muito gratificante que essa comunidade erga essa taça em homenagem a ele", comentou o carnavalesco, que divide o posto com Gabriel Haddad.

Além disso, Leonardo afirmou que não sabe descrever o que está sentindo. "Não tem palavras que descrevam esse momento. Levar um título para uma escola como a Grande Rio não tem preço", comenta.

Na quadra da escola, que estava lotada, os membros da diretoria levantaram a taça de campeão do Carnaval do Rio 2022.

Membros da Diretoria da #GrandeRio levantam taças de campeonato. #ODiaNaFolia



Crédito: Lucas Cardoso / Agência O Dia pic.twitter.com/MhPOIG0Z0G — Jornal O Dia (@jornalodia) April 26, 2022

O diretor da Grande Rio, Antônio Kämpffe, lembrou também do preconceito que a escola sofreu ao abordar o tema. "Nós somos cristãos, nós temos temor a Cristo e hoje eu abracei Exu, o personagem, e eu tive um encontro com Deus", disse emocionado.



Kämpffe também agradeceu às escolas pelo desfile realizado neste Carnaval que aconteceu em meio a tantos problemas e incertezas por causa da pandemia. "Gostaria de agradecer a todas as escolas. Nós do samba somos uma família!"

Na retomada do Carnaval de Sapucaí do Rio, a Grande Rio conquistou o primeiro título do grupo Especial. Por quatro ocasiões diferentes, nos anos de 2006, 2007, 2010 e 2020, a tricolor foi vice-campeã.

Seguida da Acadêmicos do Grande Rio, a Beija-Flor acumulou 269.6 e a Viradouro, 269.5. A Vila Isabel, com 269.3, ocupa o terceiro lugar da competição, enquanto a Portela, 269.2. A São Clemente foi a última colocada do grupo Especial e, por isso, foi rebaixada para a Série Ouro.