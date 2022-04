Influenciadora comemorou título e promete voltar para o desfile das campeãs - Reprodução

Publicado 26/04/2022 20:40

A musa da Grande Rio, Mileide Mihaile, foi uma das personalidades que festejou a primeira vitória da escola de Duque de Caxias. Após a apuração, que aconteceu na tarde desta terça-feira (26), a Tricolor estreou como campeã do Carnaval 2022, após ser vice em 2006, 2007, 2010 e 2020.

"Ganhamos! Eu estou muito feliz e emocionada com esse momento. No último desfile batemos na trave e esse ano o gol finalmente veio. Vou sambar até o sol raiar na quadra da minha escola amada", disse a influenciadora.

Com carinho, Mileide também comentou sobre a preparação da comunidade para o desfile. "A Grande Rio é uma escola tão esforçada, que se dedicou ao máximo para entregar um desfile de excelência. Uma escola de pessoas boas, que acolhe todos os presentes. Não poderia estar mais orgulhosa do trabalho que fizemos", declarou.



A escola retorna à Marquês de Sapucaí no próximo sábado (30) para o tradicional desfile das campeãs. A musa já confirmou presença na comemoração e garante um show ainda mais cativante: “Existe um nervosismo que paira no ar no primeiro desfile. Nós nunca sabemos o que pode acontecer. No desfile das campeãs é pura alegria. É pura festa”, promete.



Essa foi a terceira vez que Mileide entrou na avenida pela Grande Rio. Dessa vez, ela representou a pedra de laterita, muito utilizada nos cultos afro-brasileiro para assentamento de Esú. Com o enredo "Fala, Majeté! Sete Chaves De Exu", a escola prestou uma homenagem ao orixá e levou o primeiro título para Duque de Caxias.