Comissão de frente da Grande Rio trouxe Exu performando na Avenida - Cleber Mendes/Agencia O Dia

Comissão de frente da Grande Rio trouxe Exu performando na AvenidaCleber Mendes/Agencia O Dia

Publicado 26/04/2022 19:57 | Atualizado 26/04/2022 22:25

Rio - O ator Demerson D'Alvaro, que interpretou Exu na comissão de frente da Grande Rio comemorou o título inédito da escola nesta terça-feira (26) na Marquês de Sapucaí, após a apuração e contou que rezou muito pelo título com a mãe, que é evangélica. "Rezei muito com a minha mãe que é evangélica, com a minha avó, com todo mundo, orei, orei, orei", afirmou.

Exú da Grande Rio, Demerson D'Alvaro afirmou que orou com mãe evangélica por campeonato Thalita Queiroz/ Agência O Dia

Ele disse que esperava o título, mas temia que não se refletisse no entendimento dos jurados. "Nem sempre o jurado julga o que a gente acha que vai acontecer. Mas, deu tudo certo. Grande Rio campeã. Só comemorar agora", vibrou.

O ator agradeceu a oportunidade de representar o orixá na agremiação. "O titulo da Grande Rio foi muito mais do que merecido. Nós fizemos por merecer esse título. Vir desfilando com Exu ali na frente, pra mim, foi maravilhoso. Só tenho gratidão", comentou.



Para ele, a oportunidade de interpretar o orixá na Marquês de Sapucaí é uma chance de abrir as portas para a carreira. "Hoje eu to aqui porque, desde o dia 13 de junho de 2020, venho trabalhando para passar na Avenida por 35 minutos. As portas estão abertas, mas vou continuar trabalhando para chegar em algum lugar", afirmou.

Com o enredo "Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu", a Grande Rio conquista título inédito no Carnaval 2022. A escola foi a penúltima a passar pela Sapucaí, na madrugada de domingo (24), entregando um desfile impecável sobre o orixá Exu.

Após o campeonato, o presidente da escola, Jaider Soares, anunciou o enredo do próximo ano: o cantor Zeca Pagodinho, ilustre morador de Xerém, no município de Caxias.

A agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, acumulou 269.9 pontos pelo desfile que arrebatou os torcedores. Por quatro ocasiões diferentes, nos anos de 2006, 2007, 2010 e 2020, a tricolor foi vice-campeã do Carnaval carioca.

Seguida da Acadêmicos do Grande Rio, a Beija-Flor acumulou 269.6 e a Viradouro, 269.5. A Vila Isabel, com 269.3, ocupa o terceiro lugar da competição, enquanto a Portela, 269.2. A São Clemente foi a última colocada do grupo Especial e, por isso, foi rebaixada para a Série Ouro. Confira, no fim da matéria, todas as colocações das escolas de samba do Rio.

A ordem dos envelopes abertos foram, respectivamente, fantasia; harmonia; comissão de frente; samba-enredo; bateria; alegorias e adereços; enredo; mestre-sala e porta-bandeira e evolução. A evolução das escolas de samba durante os desfiles na Marquês de Sapucaí na sexta-feira (22) e sábado (23) foi o critério para definir a vencedora do Carnaval de 2022, em caso de empate, que só é considerado na primeira colocação, desde que haja a mesma sequência de subtotais.

Desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad, o enredo da Grande Rio foi uma homenagem ao orixá Exu. Para as religiões de matriz africana, Exu representa a comunicação entre os humanos e as divindades. O enredo contou com a personagem Estamira, eternizada em documentário e peça de teatro, a catadora de lixo que se comunicava com Exu através de um telefone encontrado no lixão de Jardim Gramacho.



Logo de cara, os torcedores que acompanharam o desfile direto das arquibancadas da Marquês de Sapucaí. Além do samba na boca do povo, o desfile da vice-campeã do Carnaval de 2020 foi marcado pelas alegorias criativas e ricas em detalhes. Outro destaque apresentado pela campeã do Carnaval carioca foi a comissão de frente, idealizada pelos coreógrafos Helio e Beth Bejani.



Rainha de Bateria da escola, a atriz Paolla Oliveira também chamou a atenção no desfile da Grande Rio. Na Marquês de Sapucaí, a artista representou a Pombagira, também considerada uma mensageira do mundo espiritual. Ela desfilou ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira, conhecido por ser torcedor da Portela.

Confira as colocações das escolas de samba:

1. Grande Rio - 269.9

2. Beija-Flor - 269.6

3. Viradouro - 269.5

4. Vila Isabel - 269.3

5. Portela - 269.2

6. Salgueiro - 268.3

7. Mangueira - 268.2

8. Mocidade - 268.2

9. Unidos da Tijuca - 267.9

10. Imperatriz - 266.9

11. Paraíso do Tuiuti - 266.4

12. São Clemente - 263.7