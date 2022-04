GRES Acadêmicos do Cubango Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes/Agência O Dia

GRES Acadêmicos do Cubango Foto: Cléber Mendes/Agência O DiaCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 26/04/2022 20:11 | Atualizado 26/04/2022 20:22

Rio - A Acadêmicos do Cubango e a Acadêmicos de Santa Cruz deixaram, na noite desta terça-feira, a Série Ouro. No próximo Carnaval, as agremiações vão desfilar na Intendente Magalhães, pela Série Prata. As duas escolas de samba foram as últimas colocadas na competição por uma vaga no Grupo Especial.



Neste Carnaval, a Cubango contou a história da atriz Chica Xavier, que atuou em mais de 50 novelas na televisão e estreou no Theatro Municipal do Rio de Janeiro em 1956, na peça Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes. Comandada pelo carnavalesco João Vitor Araújo, a escola de Niterói abordou o trabalho de Chica para a TV e os aspectos da vida religiosa da artista.

Já a Acadêmicos de Santa Cruz homenageou o ator e diretor Milton Gonçalves. O carnavalesco Cid Carvalho preparou uma festa do Catupé, dança das Minas Gerais, terra da infância do artista e escolheu entrelaçar diferentes orixás com as fases de vida do ator na Avenida.

Confira posição das escolas de samba:

1. Império Serrano - 269.9

2. Porto da Pedra 269.5

3. União da Ilha - 269.4

4. Inocentes de Belford Roxo - 269.4

5. Unidos de Padre Miguel - 269.3

6. Acadêmicos do Sossego - 269.2

7. Unidos de Bangu - 269.1

8. Estácio - 269.1

9. Império da Tijuca - 269.1

10. Vigário Geral - 268.9

11. Unidos da Ponte - 268.9

12. Lins Imperaial - 268.6

13 Em Cima da Hora - 268.5

14. Acadêmicos de Santa Cruz - 268.1

15. Acadêmicos do Cubango - 267.8