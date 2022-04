Marisa Furacão, presidente da ala de passistas da Grande Rio - Lucas Cardoso / Agência O Dia

Marisa Furacão, presidente da ala de passistas da Grande Rio

Publicado 26/04/2022 19:25 | Atualizado 26/04/2022 20:42

"Eu sei dentro de mim que nos passamos muito bem e não tivemos problemas na Avenida, mas como em 2020 nós perdemos no último quesito,então resolvi esperar. Só comemorei no último momento, mas valeu a pena esperar", revelou a integrante, que participa da festa da escola na quadra. Rio - Presidente da ala de passistas da Grande Rio, Marisa Furacão, conta que esperou até o último quesito para comemorar primeiro título da escola de Duque de Caxias."Eu sei dentro de mim que nos passamos muito bem e não tivemos problemas na Avenida, mas como em 2020 nós perdemos no último quesito,então resolvi esperar. Só comemorei no último momento, mas valeu a pena esperar", revelou a integrante, que participa da festa da escola na quadra.

A Grande Rio conquistou, nesta terça-feira, o primeiro título do grupo Especial da história da agremiação. Sob o comando de Leonardo Bora e Gabriel Haddad, a agremiação de Duque de Caxias apresentou o enredo "Fala Majeté! Sete Chaves de Exu", que emocionou os torcedores.



Na Marquês de Sapucaí, a escola de samba chamou atenção pela comissão de frente. Os dançarinos da tricolor fizeram uma representação de Exu, no comando do mundo, em um tripé que fazia menção ao lixão de Jardim Gramacho. A personagem Estamira, uma catadora de recicláveis, costurou a narrativa da Grande Rio ao manter contato direto com o orixá por meio de um telefone encontrado no lixão desativado.



Além da comissão de frente, os carros alegóricos da escola de samba chamaram a atenção pela inventividade e beleza. Rainha de Bateria da Grande Rio, a atriz Paolla Oliveira também foi um destaque do desfile. Na Marquês de Sapucaí, a artista representava a Pombagira.



A Grande Rio será a última escola a entrar no solo sagrado da Marquês de Sapucaí, já na madrugada deste domingo. A agremiação fará sua comemoração do título no Desfile das Campeãs ao lado da Beija-Flor, da Beija-Flor, da Viradouro, da Vila Isabel, da Portela e do Salgueiro.



Confira as colocações das escolas de samba:



1. Grande Rio - 269.9

2. Beija-Flor - 269.6

3. Viradouro - 269.5

4. Vila Isabel - 269.3

5. Portela - 269.2

6. Salgueiro - 268.3

7. Mangueira - 268.2

8. Mocidade - 268.2

9. Unidos da Tijuca - 267.9

10. Imperatriz - 266.9

11. Paraíso do Tuiuti - 266.4

12. São Clemente - 263.7