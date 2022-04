Desfile da Grande Rio no Carnaval 2022 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/04/2022 19:47 | Atualizado 26/04/2022 21:23

Rio - Com a consagração da Grande Rio como a campeã do Carnaval carioca na apuração desta terça-feira (26), diversas celebridades usaram as redes sociais para celebrar o título inédito da escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A agremiação levou para a Marques de Sapucaí o enredo "Fala, Majeté! Sete chaves de Exu", dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

Gil do Vigor - "Grande Rio campeã!!", celebrou o economista.

Bianca Andrade - "AAAAH QUE NOTÍCIA DELICIOSA! Que PRESENTE! SOMOS CAMPEÃS!!!!!!!!! Ah, minha @granderio, obrigada por me proporcionar essa alegria no meio de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha vida! Foi tudo impecável!!! O samba enredo mais rico que já vi. Vocês foram corajosos e entregaram uma mensagem extremamente importante nos dias de hoje, principalmente contra a intolerância religiosa! Salve Exu! LAROYE! Foi LINDO, foi MÁGICO, minha @granderio! Sábado estaremos brilhando juntos de novo!! Já estou contando os minutos!!!", festejou a influenciadora.

Camilla de Lucas - "CAMPEÃ!!!", escreveu a vice-campeã do 'BBB 21'.

Pocah - "MERECIDAMENTE É CAMPEÃ, É DE CAXIAS!!!!!!", comemorou a cantora.



Evandro Malandro - "EXU VENCEEEUUU!!! É nosso Caxias, Que Beleza!!! Parabéns Grande Rio por essa conquista, o sentimento agora é de dever cumprido. '… Solta o grito da garganta. É CAMPEÃO…' É isso, Que Beleza!"

David Brazil - "Ai, que lindo, ai, que lindo!!! A toda a comunidade, dirertoria e todos que fazem acontecer o maior espetáculo da Terra. Só gratidão. É nosso! Vocês também são merecedores e viva o Carnaval"



Susana Vieira - "Que alegria comemorar essa vitória tão merecida da minha família Grande Rio… Estou sem palavras para descrever a emoção deste dia! Parabéns, Caxias!!! Vocês foram incríveis!!! É campeã! É campeã! Eu amo vocês!!!"

Monique Alfradique - "O tão esperado título veio, minha amada Grande Rio é a campeã do carnaval de 2022!!! Que alegriaaa"



Mel Maia - "VIVA!!!! VIVA!!!! ganhamos com tudo!!! QUE SAMBA, MÁXIMO RESPEITO!"

Teresa Cristina - "Um brinde à toda comunidade de Caxias! Parabéns,Grande Rio! Exú é liberdade e comunicação, nosso melhor amigo. Laroyê!!"