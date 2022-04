Império Serrano se tornou favorita na briga pelo título - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Império Serrano se tornou favorita na briga pelo título Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/04/2022 20:05 | Atualizado 26/04/2022 20:22

Rio - O Império Serrano conquistou, nesta terça-feira, uma posição no grupo Especial do Carnaval do Rio. A grande vencedora da Série Ouro apresentou, na Marquês de Sapucaí, o enredo "Mangangá", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira.



No Sambódromo, o Império Serrano fez uma homenagem ao capoeirista baiano Manoel Henrique Pereira, o Besouro Mangangá. O Império soma nove campeonatos no Grupo Especial, o último deles, o histórico "Bum Bum Paticumbum Prugurundum" (1982), comemora 40 anos este ano.



A conquista do título da Série Ouro tem um gostinho ainda mais especial. No último Carnaval, em 2020, a agremiação da Serrinha sofreu para se manter na Série Ouro. Componentes da escola, como a ala das baianas, desfilaram sem as fantasias, que não ficaram prontas a tempo da apresentação. Na ocasião, alas da escola de samba entraram na Avenida chorando por conta dos problemas no desfile, como os atrasos e problemas nos carros alegóricos.

As 15 escolas de samba da Série Ouro foram julgadas nos nove quesitos: samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Apenas três das quatro notas são consideradas válidas para os jurados, sendo descartada a menor.

Confira posição das escolas de samba:

1. Império Serrano - 269.9

2. Porto da Pedra 269.5

3. União da Ilha - 269.4

4. Inocentes de Belford Roxo - 269.4

5. Unidos de Padre Miguel - 269.3

6. Acadêmicos do Sossego - 269.2

7. Unidos de Bangu - 269.1

8. Estácio - 269.1

9. Império da Tijuca - 269.1

10. Vigário Geral - 268.9

11. Unidos da Ponte - 268.9

12. Lins Imperaial - 268.6

13 Em Cima da Hora - 268.5

14. Acadêmicos de Santa Cruz - 268.1

15. Acadêmicos do Cubango - 267.8