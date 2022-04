Evandro Malandro é abraçado por componente da Grande Rio - Lucas Cardoso / Agência O Dia

Evandro Malandro é abraçado por componente da Grande RioLucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 26/04/2022 19:42 | Atualizado 26/04/2022 20:40

Rio - O interprete da Grande Rio, Evandro Malandro, falou ao DIA sobre a superação de chegar ao título com a Grande Rio. "Eu me sinto muito, muito honrado por estar vivendo isso. Eu sou muito grato por ter sido apadrinhado por Caxias e hoje em dia estar no patamar que estou", comentou o cantor.



Evandro também falou sobre o grito entalado na garganta: "Uma escola já há mais de 30 anos merecia esse título. Foram desfiles memoráveis que passaram pela Sapucaí e não ganhamos. Mas dessa vez Exu fez a Grande Rio vencer", disse.

A Grande Rio conquistou, nesta terça-feira, o primeiro título do grupo Especial da história da agremiação. Sob o comando de Leonardo Bora e Gabriel Haddad, a agremiação de Duque de Caxias apresentou o enredo "Fala Majeté! Sete Chaves de Exu", que emocionou os torcedores.

Na Marquês de Sapucaí, a escola de samba chamou atenção pela comissão de frente. Os dançarinos da tricolor fizeram uma representação de Exu, no comando do mundo, em um tripé que fazia menção ao lixão de Jardim Gramacho. A personagem Estamira, uma catadora de recicláveis, costurou a narrativa da Grande Rio ao manter contato direto com o orixá por meio de um telefone encontrado no lixão desativado.

Além da comissão de frente, os carros alegóricos da escola de samba chamaram a atenção pela inventividade e beleza. Rainha de Bateria da Grande Rio, a atriz Paolla Oliveira também foi um destaque do desfile. Na Marquês de Sapucaí, a artista representava a Pombagira.

Confira as colocações das escolas de samba:



1. Grande Rio - 269.9

2. Beija-Flor - 269.6

3. Viradouro - 269.5

4. Vila Isabel - 269.3

5. Portela - 269.2

6. Salgueiro - 268.3

7. Mangueira - 268.2

8. Mocidade - 268.2

9. Unidos da Tijuca - 267.9

10. Imperatriz - 266.9

11. Paraíso do Tuiuti - 266.4

12. São Clemente - 263.7