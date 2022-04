Carnaval 2022 - Desfile da Grande Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Carnaval 2022 - Desfile da Grande RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/04/2022 18:22

Rio - Os torcedores da Grande Rio, Beija-Flor, Viradouro, Vila Isabel, Portela e Salgueiro vão poder rever os shows da agremiação neste sábado, no Desfile das Campeãs. As grandes vencedores do Carnaval carioca vão desfilar novamente na Marquês de Sapucaí para comemorar a colocação da competição. Na noite desta terça-feira, a tricolor de Duque de Caxias se consagrou, pela primeira vez, como a campeã do título com o enredo "Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu".

No Desfile das Campeãs, a ordem de desfile das escolas é determinado pela posição final do Carnaval. Neste ano, a noite será aberta pelo Salgueiro e fechada pela Grande Rio. A venda dos ingressos para o Desfile das Campeãs começou nesta segunda-feira, 25.

Os valores dos tickets estão estão entre R$ 3 e R$ 300. As compras podem ser feitas no stand da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), no Sambódromo, no Centro do Rio, e por telefone.

Confira a ordem:

1. Acadêmicos do Salgueiro (6º lugar)

2. Portela (5º lugar)

3. Unidos de Vila Isabel (4º lugar)

4. Unidos do Viradouro (3º lugar)

5. Beija-Flor de Nilópolis (vice-campeã)

6. Acadêmicos do Grande Rio (campeã)