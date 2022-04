Em rede social, Eduardo Paes fala sobre proibição do uso de caixas de som nas praias da cidade - Reprodução

Publicado 26/04/2022 21:58 | Atualizado 26/04/2022 22:02

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que determinou em decreto publicado nesta terça-feira (26) a proibição do uso de caixas de som em praias e parques municipais da cidade , voltou a falar sobre o assunto em uma rede social nesta noite. O assunto gerou polêmica entre internautas e divide opiniões.

“As praias são os lugares + democráticos e populares de nossa cidade. É importante que o espaço do outro seja respeitado, sem ser invadido por um som alto, que chega a obrigar as pessoas que estão lá se divertindo, descansando ou curtindo a se retirarem do local”, escreveu o prefeito.

Ainda pela internet, Paes explicou que o decreto, publicado no Diário Oficial, também proíbe o uso dos amplificadores sonoros em unidades de conservação de proteção integral do município. O decreto também determina a aplicação de multa de R$ 500 e a apreensão do equipamento pela Guarda Municipal, em caso de desrespeito.

“A praia deve seguir sendo um espaço de convivência e diversão de todos os cariocas e turistas!”, completou o prefeito. Em uma hora, a publicação de Paes já ultrapassava mais de 420curtidas. Junto ao comentário do prefeito foi exibido um cartaz com a fotografia de uma praia com a frase: “Praias sem perturbação!”.

Nos comentários, um internauta aproveitou para deixar a sua sugestão ao prefeito “ ‘É importante que o espaço do outro seja respeitado’...bela frase! Gostaria de ver isso também no Morro da Conceição (Saúde) que as segundas feiras estão fazendo baile funk até de manhã, numa área residencial(Beco João Inácio)”.

Algumas pessoas fizeram críticas à determinação e cobraram por melhorias em outros serviços, como o transporte público. “Que tal focar na melhoria do brt e nos ônibus em geral? Sinceramente, prefeito, você não foi eleito para criar decreto proibindo sonzinho na praia, faça-me o favor”, escreveu outro internauta.