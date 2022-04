Clima tempo, Dia de sol na praia do pontal, nesta sexta (11). - FabioCosta

Publicado 26/04/2022 16:35 | Atualizado 26/04/2022 17:02

Rio - As caixas de som estão proibidas nas praias do Rio. A decisão foi publicada, nesta terça-feira (26), no Diário Oficial do município. Com isso, qualquer meio de amplificação sonora que causa poluição sonora será considerado ilegal somente nas faixas de areia. Dessa maneira, as barracas não podem colocar a música em alto volume, mas os quiosques das orlas estão liberados.

O decreto também informa que o uso é permitido para atividades desportivas ou de lazer caso haja a liberação da Prefeitura. Além disso, eventos autorizados pelo município também poderão contar com a amplificação sonora. A proibição entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 25 de abril, e também abrange áreas de conservação de proteção integral sob a responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente.



A Guarda Municipal é responsável pela fiscalização e a penalidade é o recolhimento do material. Durante a apreensão, os agentes devem emitir um "termo de retenção de equipamento sonoro".

O decreto está gerando polêmica nas redes sociais. Parte dos usuários defende que o som alto prejudica o ambiente, mas outros entendem que a pessoa deveria ter o direito de ouvir a música no momento de lazer.