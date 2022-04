Flávio Azevedo era esperado na distrital nesta segunda-feira, mas não compareceu - Sandro Vox/Agência O Dia

Rio - O diretor de Carnaval da Em Cima da Hora chegou por volta das 15h50 desta terça-feira (26) à 6ª DP (Cidade Nova) para prestar depoimento sobre a morte da menina Raquel Antunes, de 11 anos, na sexta-feira (20), após ser imprensada por um carro alegórico da escola de samba, na última quarta-feira (22). Flávio Azevedo, estava acompanhado do advogado Douglas Almeida e de quatro seguranças. Ele era esperado para a oitiva às 14h, depois de não ter ido à distrital nesta segunda-feira (25).

Além de Flávio, um homem, ainda não identificado, compareceu à delegacia na tarde de hoje. Ele seria funcionário da empresa de transportes Carvalhão e estava acompanhado de dois advogados. Outros dois supostos trabalhadores da companhia também foram ao local. Ainda não se sabe se outras pessoas são esperadas para prestar esclarecimentos sobre o caso. Até o momento, pelo menos quatro pessoas já foram ouvidas, entre elas, o motorista de um guincho que içava o carro alegórico e a mãe de Raquel, Marcela Portelinha.

A delegada Maria Aparecida Mallet, titular da 6ª DP, afirmou que testemunhas relataram ter alertado sobre a possibilidade de um acidente no local onde a vítima foi imprensada. Segundo Mallet, as imagens obtidas do momento do acidente serão comparadas com os depoimentos. De acordo com Mallet, a Polícia Civil investiga o fato como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.