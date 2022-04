Publicado 27/04/2022 00:00

Em uma apuração com emoção, a Grande Rio leva para casa seu primeiro título de campeã nessa volta do Carnaval. Da última vez, perdeu no critério de desempate. A escola de Duque de Caxias levou para a Sapucaí o enredo sobre Exu e irá brilhar novamente no Desfile das Campeãs.

A suspensão da exigência do passaporte vacinal na cidade do Rio pelo prefeito Eduardo Paes é plausível. Já no Carnaval, raro eram os locais que exigiam de fato a comprovação.