Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 26/04/2022 22:31

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 2.135.271 casos confirmados e 73.254 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.102 novos casos e 21 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,43%.



Entre os casos confirmados, 2.059.618 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 15,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 15,2%.

Passaporte vacinal

Na manhã desta terça-feira, a Prefeitura do Rio publicou um decreto que suspende a cobrança do passaporte vacinal em toda a capital . A desobrigação do documento foi recomendada nesta segunda pelo Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 (CEEC), que considerou o panorama epidemiológico atual "favorável e estável" no município, e havia sido confirmada pelo prefeito Eduardo Paes.

O documento era exigido desde o dia 12 de novembro de 2021 em lugares de uso coletivo, como academias de ginástica, cinemas, teatros, estádios e outros.