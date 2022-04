Marcelinho Calil, presidente da Viradouro - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Rio - O presidente da Unidos do Viradouro, escola que foi campeã do penúltimo Carnaval, que aconteceu no Rio em 2020, antes da pandemia da covid-19, elogiou a campeã deste ano, Grande Rio. Para Marcelinho Cali, a agremiação de Duque de Caxias fez um desfile muito bonito. "Sou um cara que preza muito pela técnica e pela competição. A escola conseguiu emocionar. O desfile estava muito bonito", comentou.

Ao falar de sua escola, Cali também fez questão de ressaltar que a Viradouro, que ficou em terceiro lugar geral, não ficou muito para trás no quesito beleza.

"A questão é muito de décimo, né? É muito sensível. Agora é esperar quinta-feira (28) para ver as justificativas das notas, entender o que está errado e mudar ano que vem (...) Eu sou bom ganhador e tenho que ser um ótimo perdedor também".



Com o enredo 'Não Há Tristeza que Possa Suportar Tanta Alegria', este ano a Vermelho e Branco mergulhou na história para recordar o Carnaval de 1919, o primeiro após a Gripe Espanhola.

Com alegorias imponentes e ricas em detalhes, a escola dos carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira traçou um paralelo com a pandemia de covid-19, reforçando a importância da ciência e da vacina. A homenagem se materializou ainda mais através dos diretores de Harmonia, que estavam fantasiados de médicos. O uso de maquiagem na maioria das alas foi um grande acerto.