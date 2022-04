Lucinha em cadeira de rodas após quebrar o pé no desfile - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 26/04/2022 18:36 | Atualizado 26/04/2022 18:49

Rio - Porta-bandeira da Portela, Lucinha Nobre quebrou o quinto metatarso [no pé] na hora do desfile da Vila Isabel, que aconteceu no último domingo (24). "Fui dar um beijo no meu irmão e me quebrei toda", afirmou. Por causa do incidente, ela anunciou nesta tarde, durante a apuração das escolas de samba, que não estará no Desfile das Campeãs, que acontece no próximo sábado (30).

"Estou muito feliz. A Portela batalhou muito. Acho que foi um resultado justo. Tenho que parabenizar a Grande Rio [campeã] também, chegou lá. É a vez deles".

Ao ser perguntada quem a substituirá, Lucinha afirmou que ainda não tem um nome, mas que ela estará na Sapucaí para acompanhar o desfile. "Vou vir, nem que seja plantando bananeira".

Enredo para 2023

O presidente da Portela, Luiz Carlos Magalhães, afirmou que o enredo do ano que vem será o centenário da azul e branco de Oswaldo Cruz e Madureira. A agremiação foi a segunda a desfilar no último sábado, no segundo dia de desfiles do Grupo Especial, com o enredo "Igi Osé Baobá" e corre por fora para tentar o campeonato neste carnaval.