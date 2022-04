Diretores de harmonia do Tuiuti - Thalita Queiroz / Agência O Dia

26/04/2022

Rio - A Paraíso do Tuiuti, que ficou na décima posição no Carnaval de 2022, acredita que se não fosse o problema no carro alegórico, na entrada do setor 1, a escola teria tido um resultado superior.

"O carro ficou parado por dez minutos e mesmo assim conseguimos perder o mínimo, dois décimos por estourar o tempo. Nós ficamos com nota dez no quesito harmonia, se não fosse os problemas com o carro, a gente estaria brigando pelas primeiras posições", diz Luiz Carlos Amancio, diretor de harmonia da Tuiuti.

Vale lembrar que uma idosa ficou ferida após a passagem de um carro alegórico da escola . A vítima, identificada como Regina Gomes, 72 anos, se sentiu mal e foi socorrida pela equipe do Sambódromo. No momento do atendimento, o último carro da agremiação bateu na cadeira de rodas em que ela estava.

De acordo com informações de Gabriel David, diretor de Marketing da Liesa, a idosa chegou à unidade de saúde com suspeita de fratura na perna. Apesar disso, no dia seguindo foi constatado que a idosa não sofreu ferimentos graves. "Eu estou bem, graças a Deus! Com muita dor, (minha perna) está muito inchada, mas está tudo bem", afirmou Alba.

Por ter estourado dois minutos do tempo regulamentar, a escola perdeu dois décimos em evolução na tarde desta terça-feira (26). Questionado sobre a saída da rainha de bateria Thay Magalhães, o diretor Luiz Carlos disse não ter ficado ciente.

Rainha é ignorada pelo público na Sapucaí

Durante a apresentação da Paraíso do Tuiuti na entrada da Marquês de Sapucaí, o Setor 1 e os componentes da escola ovacionaram a princesa da bateria Mayara Lima, de 24 anos. Em contrapartida, não houve reação da arquibancada quando o nome da rainha Thay Magalhães foi anunciado no carro de som. A agremiação Amarelo e Azul de São Cristóvão foi a primeira a desfilar na Marquês de Sapucaí na noite do último sábado (23).