Idosa foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar após ser imprensada por carro alegórico - Foto: Reprodução / G1

Idosa foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar após ser imprensada por carro alegóricoFoto: Reprodução / G1

Publicado 24/04/2022 00:44 | Atualizado 24/04/2022 01:37

Rio - Uma idosa ficou ferida na parte final do desfile da Paraíso do Tuiuti, a primeira a desfilar neste sábado (23). A mulher, identificada como Alba Regina Gomes, 72 anos, passou mal e foi atendida pelos bombeiros ainda na Avenida. De acordo com a assessoria de imprensa do Paraíso do Tuiuti, a componente recebeu alta da emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Durante o desfile da Azul e Amarelo, Alba se sentiu mal e foi socorrida pela equipe do Sambódromo. No momento do atendimento, o último carro da agremiação bateu na cadeira de rodas em que estava. De acordo com informações de Gabriel David, diretor de Marketing da Liesa, a idosa chegou à unidade de saúde com suspeita de fratura na perna.