Apontado como gerente do tráfico de drogas no Parque Eldorado (Cabo Frio), o criminoso conhecido como Leleke foi preso, nesta tarde, por policiais do #25BPM.

No momento em que foi capturado, ele portava pistola 9mm.

Cerca de 1800 pinos de cocaína foram apreendidos na ocorrência. pic.twitter.com/AJeka74G7d