Carnaval 2022: Tempo permanecerá nublado e sem chuva durante desfiles na Sapucaí; Veja a previsão! | Rio de Janeiro | O Dia

Viradouro foi a quinta escola a entrar na Sapucaí - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 17:49

Rio - O Sambódromo do Rio recebe na noite deste sábado (23) o segundo dia de desfiles das escolas do Grupo Especial. De acordo com o Alerta Rio, a segunda noite de desfiles terá um céu parcialmente nublado e sem chance de chuvas. O desfile começa às 22h, e cada agremiação tem entre 60 e 70 minutos para se apresentar na Sapucaí.



Seguindo o que havia sido projetado durante a semana, a segunda noite dos desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio não haverá chuva e o tempo permanecerá mais fresco. A temperatura da noite de sábado até a manhã de domingo ficará entre 19°C e 32°C.

⛅️TEMPO HOJE | O tempo permanecerá estável no #RiodeJaneiro neste sábado. O céu estará claro a parcialmente nublado, sem chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e a máxima será de 35°C.

⛅️TEMPO HOJE | O tempo permanecerá estável no #RiodeJaneiro neste sábado. O céu estará claro a parcialmente nublado, sem chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e a máxima será de 35°C.



Sábado (23): O tempo terá uma leve elevação na cidade do Rio, com céu parcialmente nublado a nublado, ventos fracos a moderados e sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 32°C. e a mínima de 21°C.



Domingo (24): O tempo será estável na cidade do Rio, com céu nublado a parcialmente nublado, ventos fracos a moderados e sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 32 °C. e a mínima de 19 °C.