Pertences da vítima foram recuperados - Divulgação

Publicado 23/04/2022 17:05

Rio - Dois adolescentes e um homem foram detidos, suspeitos de assaltarem uma pessoa em Irajá, na Zona Norte do Rio, neste sábado. Os três foram localizados com informações de populares que estavam no local no momento do roubo.

De acordo com a Polícia Militar, o trio foi localizado minutos após a ação. Os pertences da vítima (mochila e celular) foram recuperados.