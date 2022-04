Responsáveis de quatro menores estiveram na delegacia e denunciaram o animador por "acariciar" e "apalpar" as crianças - Divulgação

Responsáveis de quatro menores estiveram na delegacia e denunciaram o animador por "acariciar" e "apalpar" as criançasDivulgação

Publicado 23/04/2022 16:40

Rio - Um homem, recreador de casa infantil, foi preso na última quarta-feira, dia 20, suspeito de cometer abuso sexual contra crianças em Angra dos Reis, na Costa Verde. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão foi divulgada nesta sexta pela Polícia Civil.



Segundo as investigações realizadas pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis, o suspeito possuía diversas anotações criminais por crimes sexuais e estava cumprindo regime semiaberto desde 2013, ano em que passou a morar no município.



Ainda conforme a polícia, o homem se instalou na cidade e conseguiu um emprego como garçom e animador infantil em uma casa de festas.



De acordo com os agentes, no dia 14 de março, responsáveis de quatro menores estiveram na delegacia e denunciaram o recreador de festas. Nos depoimentos, foi relatado que “ele estava aproveitando da função que exercia para apalpar e acariciar” as crianças.



A partir dos relatos, os agentes coletaram mais informações e provas que ajudaram a concluir a investigação. Assim que foi concluída, um mandado de prisão preventiva foi solicitado à Justiça e os policiais conseguiram localizar o homem e efetuar a prisão.