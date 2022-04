Evangelina foi encontrada morta com ferimentos feitos por uma arma branca - Reprodução/Redes Sociais

Evangelina foi encontrada morta com ferimentos feitos por uma arma brancaReprodução/Redes Sociais

Publicado 23/04/2022 15:55

Rio- Uma argentina foi assassinada na cidade de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio, nesta sexta-feira (22). O caso aconteceu no bairro de João Fernandes. Evangelina Mariel Trotta, de 48 anos, vivia no Brasil há quase 20 anos e tinha uma empresa de aluguel de buggy na cidade turística.



Segundo o site argentino Clarin, o ex-marido de Evangelina, identificado inicialmente apenas como Diego, seria o principal suspeito do crime. Eles estariam separados há um ano e meio. A Polícia Civil do Rio foi procurada mas ainda não confirmou a informação.