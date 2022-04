Celular e dinheiro recuperados na captura de assaltante - Divulgação / PMERJ

Celular e dinheiro recuperados na captura de assaltanteDivulgação / PMERJ

Publicado 23/04/2022 13:31 | Atualizado 23/04/2022 14:01

Rio - Policiais militares do 5º BPM (Praça da Harmonia) prenderam neste sábado um homem que tentava fugir em um táxi após roubar um hóspede de um hotel no Centro do Rio. De acordo com a corporação, os militares cercaram o táxi, abordaram o acusado e o capturaram. Com ele foi encontrado o celular, além de R$ 515 em espécie. O caso foi encaminhado para a 5ª DP (Mem de Sá). A polícia não divulgou mais informações sobre o assaltante e nem sobre o caso.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o número de roubos de celulares caiu na Região Metropolitana nos dois primeiros meses do ano de 2022. De acordo com a série histórica, entre janeiro e fevereiro, 2.106 roubos a celulares foram registrados. Isso está 18% abaixo, comparado ao mesmo período do ano anterior. Em 2021, houve 2.573 casos registrados.