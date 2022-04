Na Praça da Apoteose tem um posto médico localizado - Wellington Melo / Agência O Dia

Na Praça da Apoteose tem um posto médico localizadoWellington Melo / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 10:59 | Atualizado 23/04/2022 12:00

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou, neste sábado (23), o balanço de atendimentos médicos no primeiro dia de desfile das escolas do Grupo Especial, nesta sexta-feira. Segundo a pasta, foram 477 registros, com 21 remoções de pacientes mais graves para UPAs, hospitais ou coordenações de emergência regional.

De acordo com a SMS, somando as três noites de desfiles (duas da Série Ouro e a primeira do Grupo Especial), já foram realizados 991 atendimentos nos postos médicos localizados nos dois lados da Marquês de Sapucaí, com 47 remoções para unidades da rede da Secretaria Municipal de Saúde.

Na noite desta sexta-feira, o intérprete da Mangueira, Marquinhos Art'Samba, precisou ser atendido em cima do carro de som, durante o desfile. O cantor teve falta de ar e precisou terminar o desfile com o auxilio de uma máscara de oxigênio. De acordo com a assessoria da SMS, Marquinhos Art'Samba deu entrada no CER Centro, foi atendido conforme necessidade de seu quadro de saúde e recebeu alta às 3h40.

Além de fazer os atendimentos, a SMS tem atuado em conjunto com o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) nas fiscalizações do cumprimento de normas sanitárias. Segundo a secretaria, foram 66 inspeções com nove autos de infração emitidos nesta sexta-feira. Considerando os três dias de evento, foram 228 vistorias e 25 multas aplicadas.

Como nos dias anteriores, agentes da SMS deram prosseguimento à campanha “Deu match? Use camisinha”, abordando o público para distribuição de preservativos e material informativo para conscientização sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

As atividades são realizadas em conjunto pela Superintendência de Promoção da Saúde da SMS e pela Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual (Ceds), vinculada à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública (Segovi).

Confira outros balanços da primeira noite de desfiles do Grupo Especial

Guarda Municipal

A Guarda Municipal (GM-Rio) informou que na noite desta sexta-feira, foram realizadas duas prisões por furto e roubo, ambas no entorno do Sambódromo. Em três dias de fiscalização, ocorreram três prisões e duas conduções até a delegacia, após flagrantes de furto, roubo e desacato.

Ainda de acordo com a GM-Rio, equipes da Subsecretaria de Operações (Subop) e da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) removeram 86 ambulantes que não possuíam autorização para atuação no entorno do Sambódromo. Ao todo, 485 itens irregulares foram apreendidos, como bebidas, carrinhos e caixas de isopor.

Em três dias de operações nas imediações da Marquês de Sapucaí, 342 ambulantes já foram fiscalizados e mais de 850 itens irregulares foram apreendidos pelos agentes.

Comlurb

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) recolheu 42,3 toneladas de resíduos do Sambódromo neste primeiro dia de desfile do Grupo Especial. Durante o dia, foram retirados 9,3 toneladas de lixo. Após o desfile foram removidas mais 33 toneladas.

Os desfiles dos três dias somaram 118,7 toneladas de resíduos apenas no interior da Passarela do Samba. A Companhia está atuando com 287 garis na limpeza noturna do Sambódromo, 11 para limpeza de postos de saúde e mais 198 na parte do dia, após os desfiles. Ainda segundo a Comlurb, também foram disponibilizados 1.045 contêineres de 240 litros no Sambódromo para que as pessoas possam descartar o seu material.