Publicado 23/04/2022 01:39

Rio - Madrugada na Sapucaí e os sete postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio) atenderam, de sexta até primeiros minutos deste sábado, 176 pessoas, com 5 remoções para UPAs, hospitais ou coordenações de emergência regional da rede municipal.



A SMS-Rio também está presente nas noites de desfiles com ações do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio). Fiscais do órgão realizaram nesta primeira noite do Grupo Especial um total de 66 vistorias para verificação do cumprimento das normas sanitárias. Os fiscais atuam não só no Sambódromo, mas também no Terreirão do Samba e nas áreas públicas de entorno ocupadas por ambulantes. Nove autos de infração foram expedidos.