Publicado 23/04/2022 00:00

A euforia deu lugar à tristeza após dois anos sem Carnaval. A morte da menina Raquel, imprensada por um carro alegórico no primeiro dia de desfile na Sapucaí, era totalmente evitável. Não foi uma fatalidade. Que a família tenha força e fé, e a Justiça seja feita.



O anúncio do fim da emergência em Saúde pública da covid-19 não deve ser confundido com o fim dos cuidados, principalmente da imunização. Iremos conviver com o vírus, e variações dele, por tempo indeterminado e a vacinação é a medida mais eficaz da situação continuar controlada.