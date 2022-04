Desfile na Marquês de Sapucaí - Cleber Mendes/Agência O Dia

Desfile na Marquês de Sapucaí Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 22:50

Rio - A primeira noite de desfiles do Grupo Especial do carnaval carioca começou na noite deste sábado e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio) manteve o suporte de assistência médica na Marquês de Sapucaí. Da abertura das atividades, às 19h, até as 22h, foram realizados 96 atendimentos no sambódromo, com uma remoção para o Hospital Municipal Miguel Couto. Ao todo, 22 UPAs, hospitais ou CERs dão retaguarda para receber os casos graves.

A SMS-Rio preparou um esquema de assistência com sete postos médicos montados nas áreas de concentração e dispersão e nos setores 2, 7, 8, 10 e 11. São ao todo 71 profissionais de plantão, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, e estrutura para atender os principais casos de emergência.

Para os quadros de maior gravidade e que necessitem de suporte hospitalar, há 16 ambulâncias de prontidão para fazer as transferências, coordenadas pela Central Municipal de Regulação.

Nas duas primeiras noites, quando se apresentaram as escolas de samba da Série Ouro, os postos médicos do sambódromo realizaram 514 atendimentos, com 26 remoções para a rede hospitalar do Município.