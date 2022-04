Dez guardiões estarão presentes na Sapucaí - Divulgações

Publicado 22/04/2022 21:02 | Atualizado 22/04/2022 21:35

Rio - O desfile das escolas do grupo especial do Carnaval deste ano vai ter uma abertura inédita: um casal de mestre-sala e porta-bandeira e dez guardiões (que fazem a contenção e acompanhamento do casal) vão anunciar, hoje e amanhã, o início da grande festa na Sapucaí.

Embalados por um samba autoral, cantado na voz de Xande de Pilares, a ação vai falar da luz que retorna ao Carnaval do Rio após dois anos de pandemia.

Queima de fogos dá início a cerimônia oficial dos desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí.

Créditos: Thalita Queiroz#ODia pic.twitter.com/rz5u3woSGD — Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2022

As fantasias de mestre-sala e porta-bandeira e guardiões, somadas, pesam em média 15 kg, têm mais de 70 metros de led e 750 mini lâmpadas, controladas remotamente.

Grupo Especial

A elite do Carnaval carioca retorna à Sapucaí a partir das 22h desta sexta-feira (22) para matar as saudades do maior espetáculo da Terra. As seis escolas que se apresentarão são, na ordem, Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, a atual campeã Viradouro e Beija-Flor. A noite será de reverência ao passado, valorização do povo preto, homenagem ao humorista Paulo Gustavo e declaração de amor ao Carnaval.

A Imperatriz Leopoldinense abre o desfile com o enredo "Meninos eu vivi... Onde canta o sabiá, Onde cantam Dalva & Lamartine". Com a volta da carnavalesca Rosa Magalhães depois de treze anos, este ano a Verde, Branco e Ouro vai homenagear o carnavalesco Arlindo Rodrigues, o patrono Luizinho Drummond, morto em 2020, e a própria agremiação.

A Estação Primeira de Mangueira também relembra o passado e reverencia os baluartes Cartola, Jamelão e Delegado. O carnavalesco Leandro Vieira promete um desfile carregado no verde e rosa para o enredo "Angenor, José & Laurindo". O primeiro, compositor e sambista, o segundo, intérprete, o terceiro, lendário mestre-sala que só recebeu nota máxima pela agremiação.

O carnavalesco Leandro Vieira adiantou uma surpresa que preparou para aqueles que vão acompanhar a apresentação da segunda maior vencedora do Carnaval carioca, com 20 títulos. "Fiquem de olho na segunda alegoria do desfile da Mangueira, porque é uma coisa ligada ao olfato. Ela vai apresentar o maior sucesso de um dos homenageados, que é o Cartola. Essa alegoria vai perfumar a Avenida", revelou Leandro.

O Acadêmicos do Salgueiro traz o enredo "Resistência". A Vermelho e Branco vai contar a história do povo negro no Rio de Janeiro. O enredo é da pesquisadora Helena Theodoro e o carnavalesco Alex de Souza vai valorizar com luxo e beleza a cultura negra no desfile da Academia do Samba.

Alex de Souza contou que o Salgueiro vai mostrar para o público da Marquês de Sapucaí que as marcas culturais deixadas pelas pessoas que foram escravizadas na África e trazidas para o Brasil são determinantes para a nossa formação identitária.

Com o enredo "Minha vida é uma peça!", a São Clemente será a quarta da noite a desfilar. A escola de samba de Botafogo homenageia o humorista Paulo Gustavo, que morreu em decorrência da covid-19 em maio de 2021. O carnavalesco Tiago Martins, que assina seu primeiro Carnaval após dez anos como diretor artístico da escola, vai destacar a mãe do artista, dona Hermínia, personagem interpretada pelo artista, e a bandeira do orgulho LGBT.

A atual campeã Viradouro vai festejar a volta da folia após dois anos e fazer uma declaração de amor ao Carnaval com o enredo "Não há tristeza que possa suportar tanta Alegria". A Vermelha e Branca de Niterói vai traçar paralelos entre a pandemia de covid-19 e o carnaval de 1919, que aconteceu após a gripe espanhola.

Para fechar a primeira noite de gala do maior espetáculo da terra, a Beija-Flor de Nilópolis apresenta o enredo "Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor". A Azul e Branco promete reflexões contra o racismo e de valorização das contribuições africanas dentro e fora da escola. A escola exalta a intelectualidade e a cultura negra do Brasil. O enredo foi desenvolvido pelo carnavalesco Alexandre Louzada.