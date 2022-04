Vacinação contra a covid-19 - Divulgação

Vacinação contra a covid-19Divulgação

Publicado 22/04/2022 18:53

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou até esta sexta-feira (22) 2.131.863 casos confirmados e 73.207 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas foram contabilizados 2.283 novos casos e 11 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,43%.

Entre os casos confirmados, 2.056.241 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 16,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 14,9%.

Segunda dose de reforço

Ainda conforme a SMS-Rio, o município do Rio permanece desabastecido de Pfizer adulto (para uso para maiores de 12 anos), mas já solicitou ao Ministério da Saúde, e segue aguardando a chegada da vacina.