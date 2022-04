Raquel, de 11 anos, passou por cirurgia, mas não resistiu - Reprodução

Publicado 22/04/2022 16:39

Rio - O intérprete Neguinho da Beija-Flor lamentou a morte da menina atropelada pelo carro abre-alas da Em Cima da Hora, Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, na última quarta-feira. Por meio de rede social, Neguinho prestou solidariedade à família. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e a Liga-RJ também emitiram uma nota de pesar pela morte da criança.Em sua rede social, Neguinho lembrou que vai desfilar nesta sexta-feira (22) e dedicar o seu trabalho à memória da menina e em solidariedade à família dela.“É com muito pesar que desfilarei hoje sob a triste notícia dessa fatalidade/acidente, a morte da menina Raquel Antunes”, escreveu Neguinho.Já a Liesa informou que segue colaborando com as autoridades e reforça. Ainda segundo o órgão, nos desfiles que estão sob sua responsabilidade, os do Grupo Especial, as escolas estão preparadas para utilizar escolta dos carros alegóricos da saída do Sambódromo até o retorno à Cidade do Samba, assim como na ida dos carros para a Marquês de Sapucaí.“É com extremo pesar que a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro recebe a notícia da morte de Raquel Antunes da Silva. A direção da Liesa está consternada e se solidariza com a família e amigos de Raquel”, diz nota da Liesa.A LIGA-RJ disse também que segue acompanhando o caso e colaborando com as autoridades:“A LIGA-RJ lamenta profundamente a morte de Raquel Antunes, de 11 anos, vítima de um acidente na saída da alegoria da Em Cima da Hora, na Rua Frei Caneca, na última quarta-feira e se solidariza com familiares e amigos da jovem”, diz trecho da nota.