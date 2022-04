21ª DP (Bonsucesso) - Divulgação

Publicado 22/04/2022 14:58

Rio - Um homem identificado como S. A. C. S. foi preso em flagrante, na última terça-feira (19), por possuir fotos e vídeos contendo pornografia infantil. O suspeito estava na 21ª DP (Bonsucesso) quando um policial encontrou o material em sua galeria de fotos do celular.

O irmão do acusado foi preso na segunda-feira (18) e uma moto foi apreendida na ação. Então, na terça, ele foi à delegacia para alegar que a moto era sua, e não do irmão. Dessa maneira, ele mostrou a tela do celular com o aplicativo "Carteira Digital" para o policial, no intuito de apresentar que a documentação estava em seu nome. O oficial pediu que ele enviasse a foto, mas o aparelho não conectou com o wi-fi da delegacia. Sendo assim, o agente pediu para tirar um "print" da tela no celular do homem, que liberou. Nesse momento, ele abriu a galeria do celular, que continha fotos e vídeos de pornografia infantil.

Nas imagens, as cenas de sexo envolviam crianças jovens, aparentando por volta de 10 anos. O suspeito afirmou que não conhecia as crianças, e que apenas tinha recebido o material. O policial deu voz de prisão a ele, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina que é crime adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena é entre 1 a 4 anos de prisão e multa.