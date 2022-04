Rua Frei Caneca, local onde aconteceu a tragédia com a menina Raquel Antunes, recebeu um reforço no policiamento para os desfiles do Grupo Especial - Thalita Queiroz / O Dia

Rua Frei Caneca, local onde aconteceu a tragédia com a menina Raquel Antunes, recebeu um reforço no policiamento para os desfiles do Grupo EspecialThalita Queiroz / O Dia

Publicado 22/04/2022 21:04 | Atualizado 23/04/2022 02:46





Após a tragédia, os funcionários que atuam na dispersão não receberam nenhuma orientação diferente para os dois dias de desfiles do Grupo Especial.



"Nosso trabalho é do portão para dentro. O que aconteceu na rua não foi de responsabilidade das nossas equipes, nós não saímos de dentro do Sambódromo. Nosso trabalho é de orientar os carros alegóricos que saem da Avenida e dar suporte para que o espaço seja liberado", disse um dos funcionários que atua na dispersão.



O funcionário contou ainda que o veículo envolvido no acidente precisou ser cortado pois apresentou problemas na direção. "O carro saiu com a ajuda do reboque". Rio - Uma viatura da Polícia Militar está estacionada, na noite desta sexta-feira, na Rua Frei Caneca, a poucos metros de onde aconteceu o acidente que matou a menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos . Segundo a coordenação de dispersão de um dos portões do Sambódromo, no Centro do Rio, a PM não costuma posicionar viaturas nesse ponto da rua.Após a tragédia, os funcionários que atuam na dispersão não receberam nenhuma orientação diferente para os dois dias de desfiles do Grupo Especial."Nosso trabalho é do portão para dentro. O que aconteceu na rua não foi de responsabilidade das nossas equipes, nós não saímos de dentro do Sambódromo. Nosso trabalho é de orientar os carros alegóricos que saem da Avenida e dar suporte para que o espaço seja liberado", disse um dos funcionários que atua na dispersão.O funcionário contou ainda que o veículo envolvido no acidente precisou ser cortado pois apresentou problemas na direção. "O carro saiu com a ajuda do reboque".

Entenda o acidente

Aline da Mota, pastora e amiga da família, contou que Raquel subiu no carro alegórico enquanto a mãe estava lanchando numa praça no Estácio, próximo da saída do Sambódromo. O veículo passou em um trecho estreito e as pernas da menina foram prensadas contra um poste.

O juiz Sandro Pitthan Espíndola, da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, acolheu pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ) e determinou, nesta quinta-feira (21), a adoção de uma série de medidas para garantir a segurança de crianças e adolescentes nos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

Escolas descumpriram normas de segurança





"Providenciar seguranças aos carros alegóricos para evitar que crianças e adolescentes se coloquem em riscos, especialmente, nos momentos de concentração e dispersão das escolas de samba", diz um trecho do documento. Nesta quinta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) disse que as escolas de sambas da Série Ouro, que desfilaram na noite desta quarta-feira, no Sambódromo, descumpriram normas de segurança determinadas previamente pela Justiça . De acordo com a pasta, no dia 21 de março, foi enviada uma recomendação para os organizadores do desfile que aponta a necessidade de segurança no momento da concentração e dispersão dos carros alegóricos."Providenciar seguranças aos carros alegóricos para evitar que crianças e adolescentes se coloquem em riscos, especialmente, nos momentos de concentração e dispersão das escolas de samba", diz um trecho do documento.