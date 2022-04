Dona Leda Lopes, de 83 anos, superou a covid-19 e hoje desfila na Diretoria da Acadêmicos do Salgueiros ao lado da neta Eduarda Lopes, de 23 anos - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 01:14 | Atualizado 23/04/2022 01:15

Além da avó e neta, duas filhas da Dona Leda também estão desfilando pela Salgueiro nesta noite. Rio - Há 40 anos desfilando pela Salgueiro, Dona Leda Lopes, 83 anos, superou a covid-19 e, neste sábado, desfila na diretoria da Acadêmicos do Salgueiros ao lado da neta Eduarda Lopes, 23. De bengala, dona Leda diz que precisava voltar à Sapucaí depois dos dias difíceis de pandemia. Com o samba na ponta da língua e no pé, a idosa está radiante em desfilar no chão.A neta diz que desfilar na escola da avó é uma honra. "É muito gratificante perpetuar a história do Salgueiro na minha família. Ela teve Covid-19 leve, mas mesmo assim é uma vitória ela estar aqui hoje", disse a neta.Além da avó e neta, duas filhas da Dona Leda também estão desfilando pela Salgueiro nesta noite.

O Acadêmicos do Salgueiro apresenta ao público o enredo "Resistência". Assinado pelo carnavalesco Alex de Souza, a agremiação mostrará a luta do povo preto pela preservação da cultura e do legado deixados pelos antepassados.