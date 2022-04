Metrô irá funcionar por 24 horas entre os dias 20 e 24 de abril - Divulgação / MetrôRio

Metrô irá funcionar por 24 horas entre os dias 20 e 24 de abrilDivulgação / MetrôRio

Publicado 22/04/2022 20:38

Rio - O carioca que for aproveitar o Carnaval na cidade do Rio ganhou um grande reforço. O MetrôRio informou que funcionará 24h, sem interrupção, para atender todos os clientes que vão assistir ou desfilar na Marquês de Sapucaí. As composições circularão até a noite de domingo (24).



De acordo com a concessionária, o serviço funcionará por 115h ininterruptas, cerca de 102 mil quilômetros percorridos pelas composições, para atender ao público. A previsão é de que mais de 1,7 milhão de pessoas utilizarão o meio de transporte.



O serviço ocorrerá sem interrupção até as 23h de domingo. Porém, será retomado pontualmente às 5h de segunda-feira (25), quando a operação do sistema voltar ao funcionamento de rotina.



O MetrôRio acrescenta que, para quem for curtir os desfiles ou desfilar na Marquês de Sapucaí, deverá ter atenção aos locais de desembarque. Para as pessoas que compraram ingressos para o setor ímpar ou que vão desfilar nas escolas que se concentram perto do edifício "Balança Mas Não Cai", devem desembarcar na estação Central. Já quem for para os setores pares, ou se concentrar ao lado dos Correios, deverão desembarcar na estação Praça Onze.



Para as transferências de estações entre as linhas 1 e 2, os trens da Linha 2 farão o trajeto entre Pavuna e Botafogo/Coca-Cola, das 5h às 23h59, com transferência no trecho compartilhado entre Botafogo/Coca-Cola e Central nos dias 20 e 22 de abril. Para os dias 21 e 23, e entre os horários de meia-noite às 5h, a transferência será feita exclusivamente na estação Estácio. O MetrôRio acrescenta que nesses dias, a estação da Cidade Nova estará fechada.



No Desfile das Campeãs, o metro funcionará sem interrupção a partir das 5h de sábado (30), e funcionará até as 23h de domingo (1º).



Carnaval na Sapucaí: serviço sem interrupção até as 23h de domingo (24)



Domingo (24): as estações Praça Onze e Central ficarão abertas até meia-noite para embarque. As demais estações funcionarão apenas para desembarque



Desfile das Campeãs: serviço sem interrupção a partir das 5h de sábado (30) até 23h de domingo (1º)



Estações indicadas para acesso à Sapucaí



Setores pares: Praça Onze

Setores ímpares: Central



Atenção: a estação Cidade Nova ficará fechada nas madrugadas de desfiles, sábado (23/04) e domingo (24/04), por conta da transferência entre as linhas que será feita na estação Estácio



Transferência entre as linhas 1 e 2



Sexta-feira (22/04): no trecho compartilhado entre Botafogo/Coca-Cola e Central.

Madrugadas de carnaval, sábado (23/04) e domingo (24/04): na Estação Estácio. Lembrando que nesses dias a estação Cidade Nova ficará fechada



Metrô na Superfície (MNS) - Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea



Sexta-feira (22/04): das 5h às 23h30

Sábado (23/04) e domingo (24/04): das 7h às 22h30