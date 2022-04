Escola recebe tradicionalmente as celebrações para o dia do Santo - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 17:19

Rio - Com as raízes fincadas no samba e no Morro do São Carlos, Região Central do Rio, Itamar dos Santos comemorou seu aniversário de 51 anos na Avenida, nesta quinta-feira. Em um carnaval único e um pouco fora de época, a emoção tomou conta. "Ontem fiquei muito emocionado. É minha Estácio, minha escola do coração e um aniversário que eu nunca tive", contou. São dez anos trabalhando na quadra da agremiação e nesta sexta, Itamar abriu alas para a limpeza do local, que será palco da missa de celebração a São Jorge, na manhã de sábado (23), dia do Santo.

Mesmo não sendo devoto, ele diz que a expectativa é grande, pois a comunidade está ansiosa pela comemoração. O dia das tradicionais festividades na quadra da escola começa com o toque de clarinete às 5h e depois, os fogos da Alvorada. A missa tem início às 9h30 com a celebração do padre Wagner, da Igreja de São Jorge, como nos anos anteriores. Ao meio dia será servida a feijoada.

"Nos últimos anos, por conta da pandemia, nós tínhamos live ao invés da roda de samba e distribuíamos quentinha de feijoada. Esse ano, voltamos à programação normal com portas abertas ao público e entrada franca, acompanhada de roda de samba e no final, teremos a apresentação da nossa bateria", explicou a assessoria da escola.

Por conta do desfile das escolas de samba, o santuário do padroeiro, na Praça da República, não terá missa. A medida foi uma decisão interna já que o local fica próximo ao Sambódromo e sofre com as alterações e bloqueios no trânsito do Centro do Rio. A Igreja estará aberta apenas para visitação, entre 4h e 18h do sábado (23).

Já na Igreja Matriz, em Quintino, na Zona Norte, terá uma programação repleta para os fiéis que desejam dedicar o dia aos ritos de agradecimento ao Santo ou aqueles que querem fazer os seus pedidos. Confira;

3h30 - Adoração ao Santíssimo;

5h - Santa Missa da Alvorada com o padre Dirceu Rigo;

6h45 - Santa missa com o padre Welton Vieira;

7h45 - Santa missa com o padre João Sopicki;

9h - Santa missa com o cardeal dom Orani Tempesta;

10h30 - Santa Missa da Alvorada com o padre Dirceu Rigo;

11h45 - Santa missa com o padre Rafael Xavier;

13h - Santa missa com o padre Vitor José;

14h30 - Terço da batalha - Jadir Barcellos;

16h - Procissão de São Jorge com o padre Dirceu Rigo;

16h30 - Santa missa com o padre Welton Vieira;

18h - Santa Missa - dom Juarez Delorto;

19h40 - Teatro de São Jorge;

20h30 - Santa missa de encerramento com o padre Dirceu Rigo.