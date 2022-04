Marcela Portelinha desmaiou ao chegar no Hospital Souza Aguiar - Reprodução/GloboNews

Publicado 22/04/2022 15:42

Rio- A mãe da menina Raquel Antunes, de 11 anos, que morreu após ser atropelada por um carro alegórico desmaiou ao chegar no Hospital Souza Aguiar e saber da notícia do falecimento da filha na tarde desta sexta-feira (22).



Marcela Portelinha está grávida e caiu desmaiada ao chegar na unidade. Na quinta-feira (21), ela já havia desmaiado ao chegar para visitar a filha no hospital e saber do estado grave de saúde da menina.

Raquel foi esmagada pelo carro alegórico da agremiação Em Cima da Hora, nesta quarta-feira (20). Ela precisou passar por uma cirurgia com seis horas de duração, onde teve a perna amputada, nesta quinta-feira(21). Porém, no início da tarde desta sexta-feira(22), a menina não resistiu.



A mãe já foi atendida pela emergência do hospital e liberada. Tanto ela, quanto a família, estão do lado de fora do hospital e não querem falar com a imprensa.