Publicado 22/04/2022 19:47 | Atualizado 22/04/2022 20:21

DIA neste sábado, depois de saber da Rio - A fotógrafa Lúcia Mello, de 61 anos, que foi uma das 20 vítimas do acidente com o carro alegórico da Paraíso do Tuiuti, em 2017, na Marquês de Sapucaí, disse aoneste sábado, depois de saber da morte da pequena Raquel Antunes da Silva , de 11 anos, que viu a história se repetir no Carnaval.

"Eu estava na Sapucaí quando veio a notícia de que um carro alegórico havia atropelado uma criança e tinha esmagado sua perna. Nesse momento eu vi minha história voltar ali. Hoje eu soube que faleceu e a emoção tomou conta de mim, chorei muito", contou Lúcia.

Ela, que também teve a perna esmagada, afirmou que depois do acidente precisou passar por 17 cirurgias até voltar a colocar o pé no chão. "Fiquei na cadeira de rodas por dois anos e meio e hoje faço uso de muletas. Minha vida mudou totalmente".

Ao finalizar, Lúcia ressaltou que não trabalha mais pois não tem agilidade. "Hoje eu possuo mobilidade reduzida, ando bem devagar e faço fisioterapia. Faço fotos quando dá, mas sem comprometimento".

O acidente com a fotógrafa e outras 19 pessoas aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2017, num domingo de Carnaval, quando o motorista de uma alegoria perdeu a controle do carro e se chocou contra as estruturas de proteção do primeiro setor da Sapucaí.

Entre os casos mais graves, estavam Lúcia e a jornalista Elizabeth Ferreira Jofre, conhecida como Liza Carioca, que morreu no hospital cerca de dois meses após a tragédia.