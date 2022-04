Familiares e amigos de Raquel estiveram no Hospital Souza Aguiar - Reprodução TV Globo

Publicado 22/04/2022 18:48

Rio - A delegada Maria Aparecida Salgado Mallet, titular da 6ª DP (Cidade Nova), determinou a apreensão do carro alegórico abre-alas da Em Cima da Hora, que atropelou Raquel Antunes, de 11 anos. Ela passou por uma cirurgia no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, para a amputação de uma das pernas, mas não resistiu e morreu nesta sexta-feira (22).



O carro "Embarque no famoso 33" foi levado para um barracão, na Região Portuária do Rio, e está à disposição de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli.



A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento. A perícia foi realizada no local e imagens de câmeras de segurança foram coletadas e estão sendo analisadas.



O presidente administrativo da escola de samba Em Cima da Hora é esperado para prestar depoimento na delegacia. Nesta sexta-feira (22), foi ouvido um motorista que também é coordenador de dispersão da Liga-RJ.