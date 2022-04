Raquel, de 11 anos, passou por cirurgia, mas não resistiu - Reprodução

Raquel, de 11 anos, passou por cirurgia, mas não resistiuReprodução

Publicado 22/04/2022 20:35

Rio — O governo do Rio emitiu, na tarde desta sexta-feira, dia 22, uma nota de pesar sobre a morte da menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos. A menina foi esmagada por um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora, na noite da última quarta, dia 20.

Raquel morreu no início da tarde desta sexta-feira. Na manhã de quinta, a menina passou por uma cirurgia de seis horas de duração e precisou ter uma das pernas amputada devido às graves lesões. Durante o procedimento, a menina teve uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada. A mãe de Raquel, Marcela Portelinha, chegou a cair desmaiada ao chegar no hospital nesta sexta. Na tarde desta sexta, o governador Cláudio Castro se manifestou sobre a morte da menina nas redes sociais. “Manifesto minha solidariedade aos parentes da pequena Raquel, que morreu hoje após acidente com carro alegórico. Desde ontem, o Governo do Rio, por meio da Seavit, está prestando assistência psicológica aos familiares da menina.”

De acordo com a nota oficial do governo, o caso continuará sendo acompanhado e será dado prioridade nas investigações para que todas as responsabilidades sejam apuradas o mais rápido possível.Também no Twitter, o prefeito Eduardo Paes prestou solidariedade à família de Raquel e afirma que vai acompanhar as investigações por perto. "Vamos acompanhar de perto a investigação policial que apura as responsabilidades e estamos, através de nossa secretaria de Assistência, dando apoio aos familiares", publicou o prefeito.