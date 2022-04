Raquel, de 11 anos, teve uma das pernas amputada - Reprodução

Raquel, de 11 anos, teve uma das pernas amputadaReprodução

Publicado 22/04/2022 12:48 | Atualizado 22/04/2022 12:57

Rio - A menina Raquel Antunes, de 11 anos, morreu na início da tarde desta sexta-feira no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ela foi esmagada por um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora, na noite desta quarta (20).

fotogaleria

Na manhã de quinta, Raquel passou por uma cirurgia de seis horas de duração e precisou ter uma das pernas amputada por causa das graves lesões. Durante o procedimento, a menina teve uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada.

Aline da Mota, pastora e amiga da família, contou que Raquel subiu no carro alegórico enquanto a mãe estava lanchando numa praça no Estácio, próximo da saída do Sambódromo. O veículo passou em um trecho estreito e as pernas da menina foram prensadas contra um poste.

O juiz Sandro Pitthan Espíndola, da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, acolheu pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ) e determinou, nesta quinta-feira (21), a adoção de uma série de medidas para garantir a segurança de crianças e adolescentes nos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

Escolas descumpriram normas de segurança

Nesta quinta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) disse que as escolas de sambas da Série Ouro, que desfilaram na noite desta quarta-feira, no Sambódromo, descumpriram normas de segurança determinadas previamente pela Justiça. De acordo com a pasta, no dia 21 de março, foi enviada uma recomendação para os organizadores do desfile que aponta a necessidade de segurança no momento da concentração e dispersão dos carros alegóricos.



"Providenciar seguranças aos carros alegóricos para evitar que crianças e adolescentes se coloquem em riscos, especialmente, nos momentos de concentração e dispersão das escolas de samba", diz um trecho do documento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhuma das agremiações que desfilaram no primeiro dia da Série Ouro tinha regularizado os carros alegóricos. Das agremiações desta quinta, apenas quatro haviam entrado com pedido de regularização dos carros.